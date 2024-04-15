متاحف مصر تحتفل باليوم العالمي للفن: رحلة عبر الزمن وإبداعات الأجداد

ذكر قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ المتاحف المصرية تحتفل باليوم العالمي للفن الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، موضحا أنّ الفن لغة عالمية ونافذة ننظر من خلالها على الماضي لنرى إبداعات الأجداد وثقافتهم وحضارتهم، كما أنّ له دور مهم في معرفة واستكشاف التنوع الثقافي لجميع شعوب العالم وتبادل المعرفة وتشجيع الأصالة والانتماء.

الفن رفيق الإنسان في رحلته عبر الزمن

وأضاف قطاع المتاحف في بيان اليوم، أنّه منذ فجر التاريخ كان الفن رفيق الإنسان في رحلته عبر الزمن، تاركا بصماته عبر صفحات الحضارات المختلفة كشاهد حي على إبداعه وتطوره، ففي مصر أرض الحضارة والفنون لعب الفن دورًا مهما في نقل ثقافة وحضارة شعبها العريق وتجسيد إبداع الإنسان المصري وتطوره عبر العصور، تاركا لنا إرثًا غنيًا من اللوحات والمنحوتات والفنون المختلفة التي تضافرت فيما بينها على مر العصور لتشكيل الشخصية الفنية المصرية المُتفردة التي تُجسد مختلف جوانب الحياة في الماضي ونرسم بها خطوط الفنون للحاضر والمستقبل.

المتاحف الفنية تزخر بلوحات ومنحوتات ونقوش وأعمال فنية

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ المتاحف المصرية تزخر بكنوز فنية متنوعة تمنح الزائر الفرصة للاستمتاع والتأمل ورؤية أنواع الفنون المختلفة من لوحات ومنحوتات ونقوش وأعمال فنية غاية في الروعة والجمال.