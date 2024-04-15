جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية.. اعرف المواعيد الرسمية (صور)

كشف المهندس حاتم طعيمة رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن بدء تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف العمل به خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية

وأكدت المهندسة أسماء مبارك، مسؤولة إدارة التشغيل في قطاع الكهرباء بالمنوفية، لـ«الوطن»، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية الجديد سيكون بداية من اليوم الاثنين في جميع المحافظات، وذلك في المدن والقرى.

مواعيد تخفيف الأحمال

وتابعت "مبارك"، أن موعد تخفيف أحمال الكهرباء سيكون لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، مثل الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لتخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة .

وتستعرض «الوطن» جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية، كالتالي: