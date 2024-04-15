جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمراكز ومدن وأحياء المحافظات الساحلية

نفذت شركتا توزيع الكهرباء بالإسكندرية والبحيرة، خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار اليوم بالمواعيد الجديدة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات الساحلية الواقعة بنطاق عملها «البحيرة - مطروح - الإسكندرية» بدءا من الساعة 11 صباح وحتى 5 عصرًا لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين حسب خطة الأحمال المقررة لكل منطقة.

عدم تخفيف الأحمال وقطع التيار على القطاع الصناعي

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن» الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال وقطع التيار على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.

نطاق عمل شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

ويضم نطاق عمل شركة توزيع كهرباء الإسكندرية أحياء ومناطق «محطة مصر سيدي بشر، ومحطة مجاري 6 شارع محمد نجيب، والمنطقة المجاورة لكنيسة سيدي بشر، وطريق الطابية، ومعسكر البحرية، وشركة أمون، ومنطقة شاكوس، ومنطقة المعمورة السياحي، وشارع المعهد الديني وأبو خروف، وشارع التحرير ونهاية شارع المندرة قبلي، وشارع الخديوي ومستشفى كرموز العمال ودار إسماعيل، ومنطقة سبورتنج وشارع الدلتا والطريق الدولي ومطاحن أبيس والقرية السابعة وتغذية قسم عامرية أول ومنطقة سكنية بالعامرية، وتغذية رافع مياه والمنطقة الصناعية بمرغم و منطقة الدرايسة قبلي، ومنشية العلماء ومنطقة الهانوفيل ومنطقة المعمورة السياحي ومنطقة استاد الإسكندرية والحي اللاتيني وشارع السلطان حسين».