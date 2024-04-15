مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مراكز وقرى الغربية.. ساعتان بالتناوب

أعلنت شركة كهرباء الغربية، خطة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أكثر من شهر توقفت فيها أعمال تخفيف أحمال الكهرباء بمناسبة شهر رمضان.

تخفيف أحمال الكهرباء 6 ساعات يوميا

وأوضحت شركة كهرباء الغربية عدد ساعات خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر في مختلف المدن والمراكز والقرى، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الخامسة مساءاً، بمعدل ساعتين على كل منطقة أو قرية بشكل يومياً.

وأشارت الشركة إلى أن عدد ساعات انقطاع أو تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر المبارك لا تختلف عن نفس مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء قبل العيد، وأن المدة تكون لمدة 6 ساعات فقط، تبدأ من 11 صباحا وتستمر لـ 5 مساء.

وبحسب الشركة، ستكون فترات الانقطاع مقسمة حسب الجدول كالتالى:

- من 11 صباحا إلى 1 ظهرا.

- من 1 ظهرا إلى 3 عصرا

- من 2 ظهرا إلى 4 مساءا

- من 3 عصرا إلى 5 مساءا

- من 4 مساءاً إلى 5 مساءا.