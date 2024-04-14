تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 14-4-2024.. «الكيلو بكام النهارده»

أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 14-4-2024، إذ بلغت نحو 91 جنيهًا في الأسواق أي للمستهلك وحققت قيمة تراجع 4 جنيهات مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل إجازة العيد 95 للمستهلك، بينما سجّلت اليوم في المزرعة 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، في المزرعة والأسواق وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 85 جنيهًا، بينما يصل 91 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجّل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 102 جنيه، وللمستهلك يباع الكيلو بـ122 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 225 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 132 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 131 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 142 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 120 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 121 جنيهًا للكيلو.