وصفة تخلصك من رائحة قلي الطعام في المنزل.. سهلة وموفرة

رائحة قلي الأطعمة تتسبب في إزعاج كبير لربات البيوت وكل من يجلس في المنزل، وهي المشكلة التي تواجه السيدات بشكل يومي وتسبب مشكلات صحية خاصة لكبار السن، ويحتار الكثير في التخلص منها وإليك حيل سحرية نصائح وصفة تخلصك من رائحة قلي الطعام في المنزل، في دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

نصائح تساعد على التخلص من روائح القلي

- افتحي نافذة المطبخ قبل وأثناء القلي.

- أغلقي باب المطبخ إن وجد حتى لا تنتقل الرائحة الكريهة إلى الغرف الأخرى للمنزلية.

- قومي بتشغيل الشفاط.

- اتركي المقلاة حتي تبرد بالكامل في الخارج قبل غسلها.

- داومي على غسل المقلاة المتسخة والمستخدمة في القلي بعد فراغها منه إذا كنتي قومتي بقلي طعام له رائحة نفاذه مثل الأسماك.

معطر منزلي يخلصك من روائح القلي

- حضري معطر البرتقال والقرفة، فقومي بغلي الماء وضيفي له شرائح البرتقال وأعواد القرفة، وصبي كمية الماء في زجاجة بخاخ صغيرة، ورشي منها عنذ الاستخدام.

- ضعي الماء والبرتقال وأعواد القرفة على النار، وخلال الغليان تظهر رائحة مميزة تعطر المنزل بشكل طبيعي، كرري خطوة غلي المكونات على نار خفيفة، مع بدء الرائحة.