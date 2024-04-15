«القاهرة الإخبارية»: عبور 235 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم

قال مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد، إنّ 235 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت حتى الآن من مصر إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبري رفح وكرم أبو سالم.

300 شاحنة مساعدات إنسانية

وأضاف «عماد» أنّ هذا العدد الكبير من الشحنات ستصل في نهاية اليوم إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية، موضحًا أنّ مصر تستهدف أن يصل هذا العدد من شحنات المساعدات يومياً إلى قطاع غزة.

وتابع بأنّ عدد الحالات المصابة خضعت لعملية التشخيص مبدأي في معبر رفح، من خلال هيئة الإسعاف المصرية المتأهّبة على مدار الساعة، لاستقبال أي من الحالات التي يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصالها منفذ رفح البري.