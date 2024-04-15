عاجل.. الآن بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري Nile، والذي يقام على استاد القاهرة الدولي، هو مثار بحث الجماهير المصرية من أجل متابعة المباراة الهامة في بين قطبي الكرة المصرية في لقاء القمة 127 في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي يرغب كل فريق في حصد الانتصار من أجل الاقتراب من المشاركة الأفريقية في الموسم المقبل في ظل إرسال الأسماء المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية طبقًا لنتائج الدور الأول نظرًا لانتهاء الدوري في أغسطس.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه بتشر بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري Nile، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري Nile

وسيكون هناك متاحًا بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في دوري Nile، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري Nile

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأثنين، في مواجهة مؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري Nile.

بطاقة مباراة الأهلي والزمالك

المباراة: الأهلي والزمالك

البطولة: دوري Nile

الموعد: الساعة السابعة مساءً

القنوات الناقلة: ON TIME SPORTS

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: إبراهيم نور الدين

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

والتقى الفريقان تاريخيًا قبل مباراة اليوم في 127 مباراة، والتي تمنح الأهلي التفوق التاريخي بعدما نجح الفريق الأحمر في الفوز في 49 مباراة، بينما حسم الزمالك الفوز في 27 مباراة بينما انتهت 50 مباراة بالتعادل.

ماذا فعل الفريقان في الموسم الماضي بمسابقة الدوري

حسم الأهلي مباراتي الدوري في الموسم الماضي، وذلك بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول سجل محمود عبد المنعم كهربا هدفًا ولمحمد شريف لاعب الفريق السابق هدفين.

وكرر الأهلي فوزه في الدور الثاني بالفوز بأربعة أهداف لهدف، بتسجيل حسين الشحات هدفين وهدفًا لعلي معلول ومحمد شريف، بينما أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

واختار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشطيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

قائمة الأهلي أمام الزمالك

على الجانب الآخر، أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق والذي يضم كلًا من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط: كريم وليد – أحمد نبيل «كوكا» – محمد مجدي «أفشة»

خط الهجوم: عمر كمال – أنتوني موديست – طاهر محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

وتضم قائمة غيابت الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة 127 كلًا من:-

محمد صبحي (إصابة في العضلة الضامة).

محمود حمدي الونش (تأهيل من الإصابة في الرباط الصليبي).

محمد عبد الشافي (تأهيل من الإصابة في الرباط الصليبي).

محمد أشرف روقا (تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية).

إبراهيما نداي (تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية).

محمود علاء (التأهيل من إصابة أربطة الكاحل).

يوسف أوباما (إصابة في الفك).

شيكابالا (عدم جاهزية).

مصطفى شلبي (عدم جاهزية).

مهاب ياسر (أسباب فنية).

زياد كمال (أسباب فنية)

محمد عاطف (أسباب فنية)

أحمد إيشو (أسباب فنية)

غيابات الزمالك أمام الأهلي

وتضم قائمة غيابات الأهلي عن الزمالك ما يلي كلًا من محمد الشناوي، حارس المرمى، وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، ومروان عطية للإصابة بالإضافة إلى كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.