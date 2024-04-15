الكاتب أيمن سلامة: «المتحدة» ساعدت في استعادة مصر لدورها الريادي في الإنتاج الدرامي

قال الكاتب الكبير أيمن سلامة، إن التفكير في العمل الدرامي مسلسل صدفة، بدأ منذ العام الماضي بعد انتهائه من مسلسل جميلة، موضحا أنه اجتمع مع الفنانة ريهام حجاج، والمخرج سامح عبد العزيز، ليتناقشوا في فكرة المسلسل الجديد، هل هنقدم نفس الشكل الاجتماعي والدراما الاجتماعية؟ أم نطور بشكل اجتماعي جديد من ملابس وديكورات وكل الأشياء.

فكرة مسلسل صدفة

أضاف «سلامة» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، «كان لازم نغير، ونقتحم عالم جديد، وطبقة اجتماعية جديدة بمشاكلها»، موضحا أن التركيبة السكانية في مصر الآن اختلفت، يوجد 65% من فئة الشباب، فيجب الدراما بما أنها انعكاس للواقع والمجتمع، تعبر عن هذا الشباب، فمن هنا جاءت فكرة مسلسل صدفة.

معظم المسلسلات هذا العام أخذت شريحة كبيرة جدا في درامتها مركزة على مشكلات الشباب

وتابع الكاتب أن معظم المسلسلات هذا العام أخذت شريحة كبيرة جدا في درامتها مركزة على مشاكل الشباب، لأنهم يمثلوا ثلثين المجتمع الآن، موضحا أن لذلك كان يجب هذا العام أعمل لعبة درامية، تدخل هؤلاء الشباب معها «صدفة».

وأشار «سلامة»، إلى أن الشركة المتحدة استطاعت أن تنظم العملية الإنتاجية في الدراما المصرية التليفزيونية، وساعدت مصر على استعادت دورها الإعلامي والريادي في الإنتاج الدرامي.