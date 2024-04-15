من موسم رمضان إلى شباك التذاكر.. نجوم الدراما يواصلون التألق في سينما العيد

بعد نجاحهم المبهر في مسلسلات رمضان 2024، يعود نخبة من نجوم الدراما المصرية ليُنعشوا شاشات السينما بأعمال جديدة تنافس على شباك التذاكر خلال عيد الفطر المبارك.

الفنان محمود حافظ

يشارك الفنان محمود حافظ في فيلم أسود ملون بطولة رنا رئيس والذي تم طرحه يوم 10 من شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر، وذك بعدما حقق نجاحاً من خلال مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في شهر رمضان 2024 والذي أستمر عرضه لمدة 30 يومًا على مدار الشهر.

الكوميديان عبدالرحمن محمد

كما شارك أيضاً الكوميديان عبدالرحمن محمد في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطوله هشام ماجد وهنا الزاهد وذلك بعد مشاركته في موسم رمضان 2024 بمسلسل لحظة غضب الذي قامت ببطولته الفنانة صبا مبارك.

الطفل جان رامز

وكان الطفل جان رامز أيضاً احد المشاركين في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إلى جانب هشام ماجد وهنا الزاهد وذلك بعدما قدم دور نجل مصطفى شعبان وسهر الصايغ في مسلسل المعلم في رمضان 2024.

الممثلة الشابة رنا رئيس

وانضمت الفنانة رنا رئيس لقائمة أبطال مسلسل سر إلهي الذي طرح في رمضان 2024 وقامت ببطولته روجينا، لتعود في أول أيام عيد الفطر من خلال الفيلم الكوميدي أسود ملون إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم طاهر أبو ليلة ومنة عرفة وريهام محي.

الفنان محمد ثروت

وكان الممثل محمد ثروت ضمن قائمة أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة وذلك بعدما شارك في شهر رمضان بعملين وهما مسلسل سر إلهي الذي قدم من خلاله شخصية «سعد» ومسلسل الكبير أوي 8 الذي قام فيه بدور «شاكر».

الممثلة انتصار

وكانت انتصار ضمن قائمة أبطال فيلم عالماشي بطولة علي ربيع وذلك بعدما قدمت في شهر رمضان شخصية «فوز» ضمن أحداث مسلسل المعلم.