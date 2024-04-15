أسامة كمال: هدف الزمالك الثاني في مرمى الأهلي بمثابة «الهدف الذهبي»

علق الإعلامي أسامة كمال على فوز الزمالك على النادي الأهلي بالقمة الـ127 بهدفين مقابل لا شيء، مشددا على أن هدف الزمالك الثاني في مرمى النادي الأهلي في آخر دقائق المباراة، كان بمثابة الهدف الذهبي، موضحا أن مباراة اليوم مثيرة بين الفريقين، ونجح الزمالك بالفوز على الأهلي.

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن المباراة في مجمل أوقاتها منتهى الإثارة والسرعة، وقدرة من الفريقين على تحقيق الفوز والوصول لمرمى الفريق الآخر، مشيرا إلى أن أيمن الكاشف سمى الهدف الثاني بـ«الهدف الذهبي»، وهو الذي تنتهي المباراة به.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك كليهما بحثا عن الفوز في مباراة اليوم، موضحا أن الفريقين قدما مباراة جيدة تليق بأن تكون مباراة القمة أو ديربي مصر، شيء نفتخر بوجود هذا المستوى الذي تطور من بداية المباراة حتى نهايتها، وأيضا منذ بداية الدوري وحتى الوقت الحالي.

وتابع: «الفريقان قدما مباراة تليق بهما، وتليق بديربي القاهرة».