رئيس تحرير «أخبار اليوم»: خدمة الاستثمار لـ«التحرير» فكرة عبقرية

تحدث الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»، عن كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات القومية، قائلا: «التحرير والإدارة كيان واحد يدعم بعضه لخدمة المؤسسة وتعظيم دخلها؛ لمواجهة الفجوة التمويلية، وبدأنا التحرك في هذا الإطار بسرعة».

وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بدأنا نسمع الأفكار من أساتذتنا الكبار والشباب، مع بعض هنشتغل وهنتحرك لمواجهة التحديات وتعظيم الموارد».

تطوير العمل التحريري

وتابع: «سنعمل على تطوير العمل التحريري والرسالة التي نقدمها للقارئ بالإضافة إلى تطوير اقتصاديات صحفنا وإصداراتنا، وهناك موارد كثيرة نحاول العمل عليها ونحاول أيضا إنشاء مشروعات استثمارية لم تكن موجودة من قبل، وأتصور أن خدمة الاستثمار للتحرير والمنتج الصحفي شيء عبقري.. بعد ما خلصنا العدد الأول لأخبار اليوم طلبت أشوفه فيديو، وطلبت بعد كده نعمل الـPDF بتاعنا REELS».