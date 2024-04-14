هل يحصل موظفو القطاع الخاص على أجر مضاعف حال العمل في عيد الفطر؟

تنتهي اليوم الأحد الإجازة الرسمية المحددة من قبل مجلس الوزراء لإجازة عيد الفطر المبارك 2024، وقد يضطر صاحب العمل في القطاع الخاص إلى استدعاء بعض الموظفين إلى العمل في الإجازات الرسمية والأعياد، ونشرح لكم في السطور التالية ما هي حقوق العامل في القطاع الخاص أثناء الإجازات الرسمة والأعياد.

الحصول على مثلي الأجر في الأعياد

وتناولت المادة 52 من قانون العمل تنظيم عمل العمال في القطاع الخاص في فترة الأعياد والإجازات الرسمية وكيفية محاسبتهم، إذ نصت على أنه «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل بالأعياد التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».

أحقية العامل في إجازة سنوية

فيما أوضحت المادة 48 من ذات القانون أنه «في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد».