تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرّض الفنان محمد عبده لوعكة صحية مفاجأة، وذلك أثناء عودته بعد تأدية مناسك العمرة، كشف تفاصيلها الشاعر السعودي صالح الشادي، عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس».

محمد عبده يتعرض لوعكة صحية

وكتب صالح الشادي: «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

ودعا صالح الشادي، لمحمد عبده بالصحة والسلامة، قائلا: «نسأل الله أن يتقبل وأن يتمم عليه الشفاء وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال».

الصديق الغالي الاستاذ الفنان #محمد_عبده بخير وعافية..

وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن ..ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو .. بعد عودته من العمرة .

نسأل الله ان يتقبل .. وأن يتمم عليه الشفاء .. وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال???? pic.twitter.com/ExoMWXr8Rv — صالح الشادي (@salehalshadi) April 15, 2024

وكان حفل محمد عبده بالبحرين قد تأجل، إذ كان من المقرر إقامته أمس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.