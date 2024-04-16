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دراما المتحدة

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:49 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
محمد عبده

محمد عبده

تعرّض الفنان محمد عبده لوعكة صحية مفاجأة، وذلك أثناء عودته بعد تأدية مناسك العمرة، كشف تفاصيلها الشاعر السعودي صالح الشادي، عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس».

محمد عبده يتعرض لوعكة صحية

وكتب صالح الشادي: «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

ودعا صالح الشادي، لمحمد عبده بالصحة والسلامة، قائلا: «نسأل الله أن يتقبل وأن يتمم عليه الشفاء وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال».

وكان حفل محمد عبده بالبحرين قد تأجل، إذ كان من المقرر إقامته أمس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

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بقلم أحمد عبد الرحمن