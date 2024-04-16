وزير الأوقاف يعلن الجدول التفصيلي لمرتبات الأئمة بعد الزيادة (مستند)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَ الدولة عملت على تحسين أوضاع الأئمة بصورة غير مسبوقة، مؤكّدًا أنَّهم حصلوا على زيادة في مرتباتهم على مدار السنوات الأخيرة تفوق أي أعوام سابقة.

الزيادات المترتبة على الأقدمية

وأوضح وزير الأوقاف، أنَّ هناك عدة امتيازات منها بعض الزيادات المترتبة على الأقدمية في الدرجات الوظيفية، إذ يتضمن البدل ما يلي:

- بدل المناطق النائية وبدل الاغتراب في المناطق المقرر لها ذلك.

- المكافآت التشجيعية لمن يحصل عليها.

- بدل المقرأة للأئمة أعضاء المقارئ

- بدل المقرأة النموذجية أو مكتب التحفيظ أو التحفيظ عن بعد لمن يقوم بذلك.

- بدل مجالس الإفتاء أو الإقراء العلمي أو الدروس المنهجية (800 جنيه شهريا لمن يقوم بذلك)

- بدل القوافل الدعوية أو الملتقيات الفكرية أو قوافل شركات البترول أو الندوات المشتركة مع عقيدتي للأئمة المتميزين الذين يقومون بذلك.

- بدل المرافق للكفيف.

- ما يصرف من بدل تميز في الأداء سواء من خلال المسابقات أو تقارير المديريات شهريا للأئمة الأكثر تميزا.

- صرف الزي الأزهري مجانا لجميع الأئمة.

قيمة زيادات الأئمة

وتتضمن الزيادات الخاصة والزيادات التي قررتها الدولة لجميع العاملين ما يلي:

- زيادة في بدل صعود المنبر 1000 جنيه في يناير 2016.

- زيادة ثانية قدرها 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019.

- بدل التميز العلمي زيادة ثالثة قدرها 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021.

زيادة رابعة قدرها 250 جنيها في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021.

زيادة خامسة قدرها 400 جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023.

وجاءت مرتبات الأئمة كالتالي بعد الزيادة كالتالي:

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّ أئمة المساجد يحصلون على أعلى رواتب في الدولة، إذ يحصل على الأمام في بداية تعيينه في المسجد على مستوى الجمهورية، على 8 آلاف جنيه وبعد الزيادة الأخيرة وقدرها 1000 جنيه وصل إجمالي الراتب في بداية التعيين إلى 9 آلاف جنيه.