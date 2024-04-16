القبض على موظف في مكتب بريد لأسوان بتهمة اختلاس عهدته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بفيس بوك، تضمن الادعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد بأسوان.

وبالفحص تبيّن عدم ورود بلاغات أو محاضر في هذا الشأن، وبالانتقال لمكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع مسؤول بهيئة بريد أسوان، وقرر بأنّ أمين العهدة بمكتب البريد محل الواقعة، أبلغ باكتشافه سرقة مبلغ مالي من عهدته نحو (11,5 ألف جنيه) من داخل المكتب، واتهامه الأخير باختلاس المبلغ من عهدته.

وجرى ضبط أمين العهدة المذكور، وبمواجهته أقر باختلاس المبلغ المُشار إليه، وافتعال واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالي، واتخذت الإجراءات القانونية.