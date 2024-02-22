وكيل «صحة القليوبية» يتفقد الوحدات التابعة لعدد من الإدارات

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنّه لا تهاون مع المقصرين، ومصلحة المريض أولى الاهتمامات، مشيرًا خلال اجتماع طارئ مع مديري الإدارات الصحية، إلى ضرورة التواجد الميداني والنزول لمتابعة العمل من داخل المنشآت الصحية وليس من المكاتب

وأوضح أنّ المتابعة وتحسين الخدمات تأتي بناءً على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشيرًا إلى أنه أجرى خلال الساعات الماضية، جولات مرورية مفاجئة على بعض الوحدات التابعة لإداره طوخ والقناطر الخيرية وبنها، إذ عُرضت الملاحظات التي جرى رصدها للعمل على تلافيها.

ضروره المتابعة المستمرة

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة واليومية على مدار الأسبوع، من مديري الإدارات على كل وحدات الرعاية الأولية التابعة لكل إدارة والنزول إلى ساحة الميدان.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية الضرورية بما لا يؤثر على سير العمل، موجهًا بضرورة تفعيل حركة الملف، وتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة لجميع المترددين على الوحدات الصحية، وضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، ووضع خطة عمل للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات.

إعادة توزيع القوى البشرية

ووجه وكيل وزارة الصحة، بإعادة توزيع القوى البشرية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، إضافة إلى تكثيف دور التفتيش المالي والإداري، للرقابة على الانضباط الإداري داخل الوحدات، وتكليف جميع مديري الإدارات بتشكيل فريق بكل إدارة للمرور على ما لا يقل عن 5 وحدات رعاية أولية يوميًا.