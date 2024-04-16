ماسك الأرز لتفتيح البشرة وإزالة البقع.. حل سحري في دقيقة واحدة

مشكلات البشرة هاجس يؤرق بعض الفتيات والسيدات اللاتي لديهن بقعا أغمق من لونهن الطبيعي في البشرة، بسبب ظهور الحبوب أو التعرض للشمس، أو حتى بسبب العوامل الوراثية، ويمكن التغلب على هذه المشكلات باستحدام بعض الماسكات الآمنة والطبيعية في المنزل بدلًا من مستحضرات التجميل الكميائية التي لها آثار جانبية في بعض الأحيان، بحسب موقع «style».

ماسك الأرز للبشرة لتفتيح البشرة المختلطة

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة أرز مطحون.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

خطوات تحضير ماسك الأرز

- الخطوة الأولى: لعمل ماسك الأرز قومي بخلط المكونات في إناء حتى تحصلين على مزيج لزج وناعم، ثم أغسلي بشرتك جيدًا، وضعي الماسك على بشرة نظيفة.

الخطوة الثانية: خلال وضع الماسك قومي بالتركيز على المناطق التي تحتاج إلى عناية خاصة، واتركيه على بشرتك لمدة 10 لـ15 دقيقة حتى يجف تمامًا، واشطفيه بالماء الفاتر ورطبيها بلطف.

كما يمكنك تكرار استخدام ماسك الأرز مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

ماسك الأرز للبشرة الدهنية

المكونات:

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة استخدام ماسك الأرز

- الخطوة الأولى: اشطفي ورقة جل الصبار بالماء، في إناء صغير، وامزجي الأرز المطحون معه، وضيفي لهم العسل حتى تحصلين على مزيج متجانس.

الخطوة الثانية: ضعي ماسك الأرز بالتساوي على وجهك بعد غسلة جيدًا، واتركيه لمدة 5 دقائق أو أكثر حتى يجف، واشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

يمكنك تكرار استخدام الماسك مرتين أسبوعيًا قبل النوم.