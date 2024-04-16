النيابة: المتهم في واقعة حبيبة الشماع كان بلا رحمة ونخوة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق»، حيث قضت بالسجن 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه على السائق المُدان بقتل حبيبة الشماع، إضافة إلى إلغاء رخصة قيادته وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، استعرض ممثل النيابة العامة تفاصيل القضية، قائلا إنّ المتهم كان بلا رحمة أو نخوة، ترك ضحيته مُلقاة في الشارع بعد أن قفزت من السيارة ولم يتوقف لمساعدتها، بل ذهب إلى منزل لشرب الخمر وتعاطي المخدرات وكأن شيئا لم يكن.

وأضاف ممثل النيابة، أنّ المتهم روّع نفوس أمّة كاملة وأرعب الفتاة حبيبة الشماع، ما دفعها إلى أن تلقي بنفسها من السيارة نتيجة الجرم الذي حدث داخلها، حتى أنّه لم يتح أي وسيلة للفتاة للهرب إلا أن تلقي بنفسها أثناء سير السيارة، ما تسبب في إصابتها بغيبوبة وظلت 22 يوما حتى فارقت الحياة.

وتابع ممثل النيابة، أنّ المجني عليها قبل الواقعة بدقائق تحدثت مع والدتها عن السائق، قائلة: «السواق معلي صوت الأغاني أوي وشكله مريب وحاسة بحاجة غريبة»، بينما أكد شاهد الإثبات أنّه شاهد الفتاة وهي تلقي بنفسها أمام السيارة، ثم طلب الإسعاف ونقلها إلى المستشفى لكنها أصيب بغيبوبة.

وأكد ممثل النيابة، أنّ المتهم لم يظهر منه الرحمة والإنسانية عقب إلقاء الفتاة نفسها من السيارة أثناء سيره، حيث لم يتوقف وتركها غارقة في دمائها، موضحا أنّ التحقيقات كشفت عن أنّ المتهم سبق وتم تقديم 13 شكوى ضده من تحرش واعتداء وملامسة جسد وقيادة برعونة، وتم فصله من الشركة لكنه عاد مرة أخرى.