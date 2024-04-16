جامعة طنطا تمنح لقب أستاذ لـ24 من أعضاء هيئات التدريس

منح مجلس جامعة طنطا اللقب العلمي لوظيفة أستاذ وأستاذ مساعد لـ24 من أعضاء هيئات التدريس، ووافق على تعيين 7 في وظيفة مدرس خلال جلسته السابعة للعام الجامعي 2023/2024، والمنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة.

أسماء الحاصلين على لقب «أستاذ» بـ جامعة طنطا

وشمل قرار منح لقب «أستاذ» بـ جامعة طنطا كل من «دعاء شوقى محمود الأشقر بكلية الطب، ابتهال عبد السلام أحمدى، أميمة حلمى عبد الحميد بكلية التربية، فاتن محمود أحمد السيد بكلية العلوم، سهام حامد حامد بكلية التجارة، وليد محمد محمد دغيم بكلية التربية الرياضية».

وتضمن التعيين في وظيفة أستاذ مساعد كل من «أيمن محمد حسين محمد غنيم، احمد فايز عبد الحميد غيث، هبة أحمد محمد سالم، السيد محمد السيد عبد الرحمن، أحمد فوزى محمد عوض، محمد السيد عبد الرؤوف، شيماء سمير أمين مشعل بكلية الطب، ممدوح الغريب السيد، رغدة عبد الحفيظ مطهر بكلية التربية».

كما شمل قرار الترقية أيضًا «مروة أمين زكى بكلية التربية النوعية، شيماء شعبان محمد الدسوقي بكلية طب الأسنان، هيثم فهيم أحمد مجاهد، إيمان عبد السلام الشيخ بكلية الآداب، نجوى عماد عبد الحليم، محمد أبوزيد امين، ميادة رمضان محمد محمد، عمر سعد محمود وكوك، منى إبراهيم عبد الحميد بكلية التربية الرياضية».

أسماء المعينين في وظيفة مدرس

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس كل من «عبد المنعم أحمد عبد المنعم بكلية طب الأسنان، هبة عطفى السباعي نصير بكلية الصيدلة، محمد خالد محمد إدريس بكلية الحقوق، عبد الرحمن محمد عبده الشهاوى، روضة رمضان عبد العاطي الغزالي، أحمد محمد عبد الفتاح البنا بكلية الهندسة، ابتسام أبو المجد محمد أبو المجد بكلية الزراعة»، فضلا عن أن الجامعة أقرت منح 319 درجة دبلوم، وعدد 85 درجة ماجستير، وعدد 58 درجة الدكتوراة.