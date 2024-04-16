رئيس الصناعة بـ«الشيوخ» مشيدا بقرار زيادة السحب اليومي من البنوك: خطوة إيجابية

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار البنك المركزي حول رفع حد السحب اليومي من البنوك من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه بهدف التيسير على المواطنين والشركات.

تيسير مطر: القرار جاء تلبيه لمطالب الكثير من الهيئات

وقال النائب تيسير مطر، في بيان، إن هذا القرار جاء تلبيه لمطالب الكثير من الهيئات والغرف الصناعية واتحاد الصناعات، وأيضا اتحاد الغرف التجارية إلى جانب مطالب برلمانية من لجان مجلس النواب والشيوخ وخاصة لجنة الصناعة «التي اتشرف بعضويتها».

وأضاف أن حزب إرادة جيل طرح في الحوار الوطني هذا المطلب، وذكر أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح في إطار السياسات النقدية والمصرفية المطبقة حاليا.