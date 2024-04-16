‎استثناء هؤلاء الطلاب من التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط ‎التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025 للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد فتح باب التقديم اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما.

‎التقديم للمدارس المصرية اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويرجى من ولى الأمر التقديم للمدارس المصرية اليابانية ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة بوزارة التربية والتعليم وليس بوحدة إدارة المدارس وذلك لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة في هذا الشأن.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكتروني سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة بالوزارة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

مصروفات المدارس اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم، المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2025 نحو 17200 جنيه، مشيرا إلى أنه يتم دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).