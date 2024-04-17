3 شروط خاصة بأولياء الأمور لقبول أبنائهم بالمدارس اليابانية.. تعرف عليها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شروط التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل، تتضمن موافقة ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وجميع اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقديم الإلكترونية، وفي حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالي.

الإقرارات المطلوبة من ولي الأمر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإقرارات التي يقوم ولي الأمر بتوقعيها للتقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وهي كالتالي:

- موافقة ولي الأمر على تطبيق النموذج الياباني «أنشطة التوكاتسو» بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام موافقة ولي الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة شاملة الكود الأخلاقي والكود السلوكي وكود الزي المدرسي وكود المظهر العام للطلاب وذلك حفاظا على منظومة العمل بالمدارس وفلسفة أنشطة التوكاتسو.

- موافقة ولي الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة في هذا الشأن.

كيفية سداد المصروفات

- موافقة ولي الأمر على سداد مقدم المصروفات والأقساط وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميا، علما بأنه توجد أكثر من منظومة لتسهيل سداد المصروفات لدى المدرسة ولولي الأمر اختيار ما يناسبه منها.