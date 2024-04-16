محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ الأربعاء 8 مايو المقبل وتنتهي الخميس 23 من الشهر ذاته.

توفير الأجواء الملائمة للطلبة لأداء الامتحانات

وأكد المحافظ ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحان آمنة وملائمة للطلاب.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس ستبدأ 8 مايو حتى 14 مايو، والصف الأول والثاني الاعدادي من يوم 8 مايو حتى 13 مايو، والصف الثالث الإعدادي العام من 15 مايو حتى 21 مايو، والصف الأول الثانوي يبدأ من 8 مايو حتى 22 مايو، والصف الثاني الثانوي يبدأ 9 مايو حتى 23 مايو، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني «تجاري - صناعي - زراعي» خلال الفترة من 29 أبريل حتى 22 مايو.