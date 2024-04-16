حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها منذ قليل أن رياح مثيرة للرمال والأتربة، تضرب مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.