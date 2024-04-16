تراجع أسعار السيارات 600 ألف جنيه.. «الغرفة التجارية» تزف بشرى للمواطنين

حددت رابطة تجار السيارات بالغرفة التجارية نسبة انخفاض أسعار السيارات الجديدة المستوردة بنحو 20%، أما السيارات الجديدة المجمعة محليًا فإنّ نسبة التراجع بلغت نحو25%، بسبب استقرار سعر الدولار في البنوك عند 48 جنيهًا و36 قرشًا بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

أسعار السيارات الجديدة تنخفض 600 ألف جنيه

وبحسب الأسعار المعلنة من المعارض الكبرى على المنصات الرسمية الصادرة عنها فإنّ أسعار السيارات موديل 2024 تراجعت نحو 600 ألف جنيه بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية 2000 سي سي حتى 3600 سي سي فهذه الموديلات تسمى بأنّها سيارات ذات قيمة تسعير كبيرة يزيد ثمنها على مليوني جنيه في حال إذا كانت الموديلات ألمانية وفرنسية وإنجليزية أو بمعنى أدق منتجات صادرة عن السوق الأوربية أو الأمريكية أيضًا.

أسعار السيارات موديلات 2024

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن السيارات تراجعت بنسبة جيدة وهي ربع الثمن لأنّ السيارات ذات الموديلات الصادرة عن العام الحالي 2024.

أسعار السيارات المستعملة

وأضاف البنا، لـ«لوطن» أنّه بعد استقرار سعر الصرف في البنوك تراجعت أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، وبلغ التراجع نحو 600 ألف جنيه في حالة القيمة السوقية أكثر من مليوني جنيه لـ السيارات المستوردة ذات السعة اللترية الكبيرة، .