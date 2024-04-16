«مستثمري السياحة»: زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر في النصف الأول من أبريل

أكد محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن الحركة السياحية التى استقبلتها مصر خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري أعلى من نظيرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لنسب إشغال الفنادق.

زيادة نسب إشغال الفنادق

وأرجع «فلا» هذا الإقبال إلى أن الـ15 يوما الأولى من الشهر الجاري تزامنت مع إجازة عيد الفطر المبارك، والتى شهدت إقبالا كبيرا من المصريين والسياح العرب على قضائها بالمدن السياحية، كما تزامنت أيضا مع إجازات عيد الربيع، حيث فضّل آلاف السياح الأجانب قضائها في مصر.

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن متوسط نسب إشغال فنادق الغردقة خلال النصف الأول من شهر أبريل 2024 بلغ أكثر من 90%، وهي ذات النسب بفنادق مرسى علم، فيما تجاوزت نسب الإشغال خلال ذات الفترة بفنادق القاهرة حاجز 85%، ونسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال هذه الفترة أكثر من 80%.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إلى أنه من المنتظر أن تشهد الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم زيادة مطردة خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل، والذى يبدأ يوم 1 مايو المقبل.