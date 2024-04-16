بعد تألقه في مسلسل سر إلهي.. من هو الفنان مصطفى رشدي؟

بدأ من على خشبة مسرح الجامعة، وشارك في الكثير من الأعمال الفنية، إنه الفنان مصطفى رشدي، الذي يبهر الجماهير بأدائه كلما ظهر على الشاشة، لإتقانه مختلف الأدوار، ولتركيبته المختلفة وأداؤه التمثيلي المميز، وتطلع الكثيرون لمعرفة معلومات عنه بعدما انتشرت الإشادات على السوشيال ميديا بأداء الممثل الشاب خلال ظهوره في مسلسل سر إلهي.

كان دور الفنان مصطفى رشدي في مسلسل سر إلهي لافتا للأنظار بسبب تعبيراته وأدائه المميز؛ ليبرز قدراته التمثيلية، إذ بدأ من على خشبة المسرح في كلية الحقوق أثناء دراسته، وكشف عن بداياته في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي قائلا: «سافرت بره من وأنا صغير وده خلاني منطوي وخجول، وأنا في الجامعة دخلت المسرح اكتشفت أن عندي الموهبة والصدفة لعبت دور كبير عشان أمثل وأواجه الناس».

رأى الفن بشكل مختلف نابع من الثقافة التي تعلمها خلال سفره إلى الخارج حتى دخل معهد السينما، واحتل الترتيب الأول على دفعته: «المسرح مكان الخطوة الأولى لأي حد، وشاركت في عرض مسرحية ليلى والمجنون بدور رجل متزوج من والدة البطل وكان ظالم وشديد، وده كان عكس شخصيتي عشان أثبت نفسي».

وتابع: «بعرف أتكلم روسي وخليجي ولبناني وسوري وتونسي، وده دخلني في أدوار كتير، ومع كل مسرحية كنت باخد دور ومساحة أكبر، لحد ما خدت أول جائزة في الجامعة، واترشحت لدور في مسلسل سهام مارقة».

معلومات عن الفنان مصطفى رشدي

وبعد تألقه في مسلسل سر إلهي، نستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن مصطفى رشدي، بحسب حديثه في آخر لقاء تلفزيوني له: