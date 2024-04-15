«مناخ الزراعة»: ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من اليوم.. والذروة الأربعاء

توقع مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة لتلامس الـ38 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل، مع نشاط لرياح الخماسين الساخنة.

ارتفاع درجة الحرارة بشكل تدريجي بداية من اليوم بسبب مرور منخفض سطحي

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إنَّه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة بشكل تدريجي بداية من اليوم بسبب مرور منخفض سطحي مؤقت يؤدي إلى ارتفاع الحرارة، لتصل إلى قيم قياسية يوم الأربعاء تصل إلى 38 درجة مئوية على جميع المناطق وتستمر في الارتفاع يوم الخميس بالصعيد.

نشاط للرياح الساخنة في صورة موجة خماسينية

وتابع أنَّ البلاد سوف تشهد نشاطًا للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تصل فيها سرعات الرياح ما بين 35 إلى 45 كيلومترًا في الساعة.

وحذر مركز معلومات المناخ من تأثير تذبذب الحرارة على أشجار الفاكهة التي تمر بمرحلة مهمة من اكتمال التزهير والعقد، وهو ما يلزم سرعة توجيه المزارعين لتنفيذ حزمة من التوصيات الهامة.