تحديث جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك، خلال التعاملات المسائية اليومية بالبنوك، نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

«الوطن» تستعرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 48.50 جنيه للشراء، فيما سجل 48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 48.48 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.