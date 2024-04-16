رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

النهار يتحول إلى ليل.. سماء الإمارات تتلون بالأسود بسبب «المنخفض المطير» (فيديو)

كتب:

نهى نصر
09:51 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
عاصفة دبي

عاصفة دبي

لحظات مرعبة عاشها أهالي دبي في دولة الإمارات، خلال الساعات الماضية، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض المطير الجوي، والذي تسبب في غرق المطارات والشوارع والمولات، وتحول لون السماء إلى اللون الداكن ويكون النهار ليلا، نتيجة تكون السحب الركامية بغزارة.

عاصفة دبي بدولة الإمارات 

وتدول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أبرزت مدى شدة العاصفة في دبي بدولة الإمارات، والتب وصلت إلى حد السيول وغمرت الشوارع والمطارات، ما أدى إلى تعطل حركة السيارات نظرًا لغرق الشوارع بمياه المطر، وتأثرت حركة الملاحة الجوية، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

 

كشف المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات في بيان له، عن أنّ البلاد تتعرض لسحب ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يُصاحبها سقوط أمطار غزيرة مصاحبة للبرق والرعد، مع احتمال سقوط البَرَد على بعض المناطق، مشيرا إلى أنّ السحب ستتكون في المناطق الغربية باتجاه الداخل حتى صباح الأربعاء.

الشعور بالقلق 

وسيطرت حالة القلق على مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديوهات، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «يا رب سلم واحفظ أهالينا»، وأيضا: «هذه أول مرة أرى البرق لا يتوقف.. يا رب سلم»، و«لم تمر علينا عاصفة بها الحدة والسرعة من سنين».

و خلال الأسبوع الماضي تعرضت مناطق من دولة الإمارات لأمطار غزيرة وأيضا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وكانت مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما بشكلٍ عام، مع فرصة هطول أمطار.

اقرأ المزيد:

نصائح للتعامل مع حالة الطقس السيئ في عمان.. أمطار رعدية

مشاهد مرعبة ترصد حالة الطقس في دبي اليوم (فيديو)

حالة الطقس لمدة 6 أيام بالمحافظات.. تحذيرات من ظاهرة جوية

حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال
بقلم نهى نصر