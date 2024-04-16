النهار يتحول إلى ليل.. سماء الإمارات تتلون بالأسود بسبب «المنخفض المطير» (فيديو)

لحظات مرعبة عاشها أهالي دبي في دولة الإمارات، خلال الساعات الماضية، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض المطير الجوي، والذي تسبب في غرق المطارات والشوارع والمولات، وتحول لون السماء إلى اللون الداكن ويكون النهار ليلا، نتيجة تكون السحب الركامية بغزارة.

عاصفة دبي بدولة الإمارات

وتدول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أبرزت مدى شدة العاصفة في دبي بدولة الإمارات، والتب وصلت إلى حد السيول وغمرت الشوارع والمطارات، ما أدى إلى تعطل حركة السيارات نظرًا لغرق الشوارع بمياه المطر، وتأثرت حركة الملاحة الجوية، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

موجودين في الخارج و العين على الدولة و أجوائها



لم تمر علينا عاصفة بهالحدة و السرعة من سنين



بلغ تساقط المطر في أول 24 ساعة منذ بداية العاصفة في دبي ما يقارب 160 ميليمتر إجمالا.. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرقم السنوي الذي يتساقط على الدولة هو 80 مم فقط



بدون ذكر أن المطر… pic.twitter.com/bHkui3Yj9G — حمد (@HamadAlMajidi) April 16, 2024

كشف المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات في بيان له، عن أنّ البلاد تتعرض لسحب ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يُصاحبها سقوط أمطار غزيرة مصاحبة للبرق والرعد، مع احتمال سقوط البَرَد على بعض المناطق، مشيرا إلى أنّ السحب ستتكون في المناطق الغربية باتجاه الداخل حتى صباح الأربعاء.

الشعور بالقلق

وسيطرت حالة القلق على مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديوهات، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «يا رب سلم واحفظ أهالينا»، وأيضا: «هذه أول مرة أرى البرق لا يتوقف.. يا رب سلم»، و«لم تمر علينا عاصفة بها الحدة والسرعة من سنين».

مطار دبي قبل ساعات



كان احد نتائج السحابة الخارقة هطول كميات كبيرة من الأمطار #دبي_الان pic.twitter.com/nds5sMZdht — عبدالعزيز الثقفي (@3ez_5) April 16, 2024

و خلال الأسبوع الماضي تعرضت مناطق من دولة الإمارات لأمطار غزيرة وأيضا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وكانت مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما بشكلٍ عام، مع فرصة هطول أمطار.