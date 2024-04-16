الجمهور يشيد بالحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار.. «منطقية ومبهجة»

انتهى السباق الرمضاني بحفاوة وإشادة كبيرة من جمهور الوطن العربي بالحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، والتي انتهت بنجاح عملية زراعة النخاع للطفل عمر، والذي صارحه والديه ليلى ومروان أنه ليس نجلهما، وأنه تم تبديله بآخر، لتأتي «مها» والدته الحقيقية والتي تجسد شخصيتها مريم الخشت إلى المستشفى لزيارته.

لم ترغب «مها» في التخلي عن ابنها علي الذي ربته، بعد معرفتها أنه ليس نجلها، لتأتي النهاية مبهجة ومفرحة، بعدما عاش الطفلين علي وعمر «الذي تم تبديله به» في منزل «ليلى» والتي تجسد شخصيتها عائشة بن أحمد و«مروان» الذي يقدم شخصيته آسر ياسين، وانضمت إليهم «مها» لتنشأ علاقة صداقة قوية بين الطفلين، ويكتمل شمل الأسرة في النهاية.

تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة لمسلسل بدون سابق إنذار

بعد مصارحة الأطفال بحقيقة الأمر، كان الحل الأمثل هو عدم تفريقهما، والبقاء جميعا في بيت واحد، خاصة أن كل أم لا تستطع التخلي عن ابنها سواء كان من أنجبته أو ربته، هكذا رغب الجمهور أن تكون النهاية، وهذا ما قدمه المسلسل بالفعل: «أحلى نهاية لأن أي نهاية تانية كانت هتوجع قلوبنا»، «حلوة علشان الأطفال ملهمش أي ذنب في اللي حصل»، «حبيت النهاية وتعلقهم بولادهم اليي ربوهم شعور طبيعي».

وكتب آخر: «المسلسل حلو أوي في حتة تانية الصراحة ونهايته غير منطقية بس نهاية سعيدة، أحسن نهاية ممكن تتعمل لأن أي حل تاني كان هيضايق»، «حبيت أن كلهم كانوا موجودين ومحدش ضحى بحاجة بل الكل خرج مبسوط».

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يضم مسلسل بدون سابق إنذار مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم بطل العمل آسر ياسين، بالإضافة إلى عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وإسلام حافظ ونهال عنبر ومريم الخشت، وغيرهم من نجوم الفن.