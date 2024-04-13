مصطفى الكيلاني: مسلسل بدون سابق إنذار نافس بقوة في دراما رمضان وتابعه الملايين

ناقش مسلسل بدون سابق إنذار، معاناة آسر ياسين وعائشة بن أحمد مع مرض ابنهما، اللذان يكتشفان فيما بعد، أنه ليس الابن الحقيقي، بل تم تبديله بطفل آخر بعد الولادة مباشرة، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وهي الحبكة الدرامية التي لفتت أنظار الجماهير والنقاد.

استطاع الفنان آسر ياسين أن يقدم مشروعًا فنيًا ناجحًا، من خلال دوره بمسلسل بدون سابق إنذار، ليجذب الجماهير إلى متابعة الأحداث باهتمام، مثلما حدث في مسلسل سوتس بالعربي، والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2022، بحسب حديث مصطفى الكيلاني الناقد الفني لـ«الوطن»: «آسر ياسين فنان محبوب وليه جمهور كبير، وقدم قبل كدا عدة أعمال جيدة ومهمة كان آخرها مسلسل سوتس بالعربي والناس كلها حبته».

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد في مسلسل بدون سابق إنذار

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد في دورها بمسلسل بدون سابق إنذار، وعبرت عن مشاعر الأمومة بطريقة رائعة، وساعدها على ذلك المخرج هاني خليفة، الذي يعد واحدًا من أمهر المخرجين، في توظيف الفنانين، بالإضافة إلى ثقافته ووعيه بقدرات الممثل، وفقًا لـ«الكيلاني»: «عائشة بن أحمد أثبتت إن التمثيل، مش لازم يكون بالزعيق».

ويرى «الكيلاني» الفنانة الشابة جهاد حسام الدين موهبة حقيقية، وتعتبر مكسبا كبيرا للفن المصري، فهي إحدى الوجوه الشابة المجتهدة، التي ظهرت خلال الموسم الرمضاني.

حملات موجهة ضد الدراما المصرية الناجحة

وكما كان هناك بعض الحملات الموجهة ضد الدراما المصرية الناجحة في رمضان 2024، خاصة مسلسل الحشاشين الذي يسلط الضوء على الطائفة التي أرعبت العالم، في فترة زمنية معينة، فأيضا نال مسلسل بدون سابق إنذار بعض الهجوم غير المبرر، بحسب «الكيلاني»: «في ناس اتضايقت إن مسلسل زي بدون سابق إنذار، بينافس بقوة وليه متابعين بالملايين».

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، إنتاج شركة blue bee، والعمل الدرامي من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وعدد من الفنانين أبرزهم نهال عنبر، أحمد خالد صالح، وجهاد حسام الدين.