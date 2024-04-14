عائشة بن أحمد تبرز تقرير «الوطن» عن مسلسل بدون سابق إنذار.. شعور كبير بالمحبة

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر صفحاتها الرسمية على «فيسبوك» و«إنستجرام»، تقرير «الوطن»، الذي رصد رأي الناقد الفني مصطفى الكيلاني، في مسلسل بدون سابق إنذار.

وأبرزت عائشة، تقرير «الوطن»، مع التعبير عن الشعور بالمحبة تجاه ما ورد بالتقرير وتحليل الناقد الفني لمسلسل بدون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وعدد من الفنانين أبرزهم: نهال عنبر، أحمد خالد صالح، وجهاد حسام الدين.

لقراءة تقرير «الوطن» عن مسلسل بدون سابق إنذار اضغط هنا

تألق عائشة بن أحمد في بدون سابق إنذار

كان الناقد الفني مصطفى الكيلاني، قد تحدث لـ«الوطن»، عن أداء عائشة بن أحمد في مسلسل بدون سابق إنذار، إذ عبرت عن مشاعر الأمومة بشكل واقعي، جذب انتباه الملايين من الأمهات، خاصة اللاتي يعانين نفس ظروفها الصعبة، مع مرض ابنها الوحيد.

آسر ياسين يقدم مشروعًا فنيًا ناجحًا

قدم الفنان آسر ياسين، مشروعًا فنيًا ناجحًا، من خلال دوره بمسلسل بدون سابق إنذار، ليروي معاناة الأب، الذي يكتشف إصابة ابنه بسرطان الدم، وتتصاعد الأحداث بمعرفة أنه ليس ابنه الحقيقي، بل تم تبديله في المستشفى بعد ولادته.