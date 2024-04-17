غادة عبدالرازق: «معتمدتش على راجل طول حياتي وكنت سند لنفسي»

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها لم تشعر طوال حياتها بأنها اختارت الرجل المناسب عدا والد ابنتها روتانا، موضحةً: «كنت سندا لنفسي، ولم أكن في حاجة إلى أي رجل«.

وأضافت الفنانة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قتاة on: «انا طول عمري سند نفسي ومتسندتش على الرجالة في حياتي رغم أنني تزوجت أكثر من مرة».

وتابعت عبدالرازق: «اختياراتي في الرجالة كلها غلط ماعدا والد روتانا، وهذا الأمر لا يعود إلى أنني الطرف الأقوى، فبعض الرجال منحوني ماديات والآخرين حفلات، لكنني لم أتزوج رجلا يمكنني الاعتماد عليه بشكل كامل».

وتطرقت إلى حديث الجمهور عن علاقة عايدة بياسين في صيد العقارب، ومخالفته للتوقعات بأن تتحول في سير الأحداث لشخصية انتقامية، وقالت إنها لم ترضَ أن تفعل ذلك لأنه كان أقرب توقع للناس، فقد كانت تعمل في تجارة العقارب: «يبقى هاخدها وأسم الناس بها، ولو حدث هذا الأمر لقال الناس إن السيناريو ضعيف جدا».