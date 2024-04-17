غادة عبدالرازق: بعرف اكشف العقارب في حياتي و«البجح أوي بحذره وبعدين اكسر سمه»

أجابت الفنانة غادة عبد الرازق، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته لها، وهو «هل غادة عبد الرازق بتعرف تكسر سم العقارب في الحقيقة؟».

وأجابت الفنانة قائلة: «اللي بيبقى بجح أوي، أه طبعاً بعرف أكسر سمه».

وأضافت عبدالرازق، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة on: «بيبقى بجح أوي وأحذره مرة واتنين ويفضل مصمم بكسر سمه وأقوله خلاص فاهمينكم، بلاش تقرفوني في حياتي، أنا مقروفة خلقة».

وتابعت، أنها تستطيع كشف العقارب في حياتها، ولا تنخدع فيهم، ولا تستطيع أن تعيش معهم وتفضل الابتعاد عنه: «بكتشفهم ومش بنخدع فيهم ومش بقدر أعيش مع العقارب، مش ممكن حتى لو كان فيه مصلحة، حتى لو كان العقرب معاه ماء الحياة بيبان على طول».