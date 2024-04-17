غادة عبدالرازق: معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي.. وممكن أكون سبب فشل زواج بنتي

اعترفت الفنانة غادة عبد الرازق، بأنها ليست مستقرة نفسيًا، مشيرةً إلى أنها مريضة منذ 35 سنة، لذلك فهي ليست مستقرة عاطفيا أو نفسيا.

وأضافت عبدالرازق، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة on، أنّ التمثيل يؤدي إلى الشهرة وأمور كثيرة أخرى، فالفنان يرغب في تحقيق النجاح والشهرة وكسب المال.

وتابعت الفنانة: «في مقابل تحقيق هذه الأمور، الفن أخد مني حاجات كتير، ولما بنشوف ناس تانية بنحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة».

وأشارت، إلى أنها في بعض الأحيان تشعر بأنها دمرت أشخاص آخرين بسبب الفن: «في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها ثم انفصلت، وممكن ومحتمل أكون السبب وقصرت في الموضوع ده».

وعن تحملها المسؤولية، أوضحت أن كل راعٍ مسؤول عن رعيته، لذلك، فهي راعية روتانا، وبخاصة أنها مرتبطة بها جدا منذ الصغر: «احترم والدها لأنه السند الحقيقي لينا، لكن أنا ممكن أكون السبب أني بوظت لها حياتها».