أحمد ماهر: توقعت نجاح مسلسل صيد العقارب.. وغادة عبد الرازق ممثلة مخضرمة

أعرب الفنان أحمد ماهر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حتى الآن حول دوره في مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض خلال ماراثون رمضان الجاري 2024 عبر شاشة قناة CBC.

أحمد ماهر: أترك الحكم للجمهور على شخصيتي في المسلسل

وقال «ماهر» في تصريحات لـ «الوطن»، إنه يقدم شخصية حسن درغام، الذي يعد الصعيدي الوحيد في مسلسل صيد العقارب، فهو رجل عصامي وله ثقله، وبدأ من القاع وصعد إلى القمة: «قدمت قبل ذلك في عدة أعمال دور الصعيدي، ولكن شخصية حسن درغام مختلفة تمامًا عن جميع الشخصيات الصعيدية التي قدمتها قبل ذلك، وسأترك الحكم للجمهور لكي يحدد».

وأشار «ماهر» إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية على دوره في المسلسل وعلى العمل بشكل عام، قائلًا: «سعيد ومبسوط جدًا بردود فعل الجمهور، وكنت متوقع لأن المسلسل يستحق، وأيضًا لأنه يحمل أسماء فنانين كبار».

وعن العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق، قال «ماهر» أن غادة ممثلة مهمة، وأنه سعيد بالعمل معها في صيد العقارب، مشددًا أنها ممثلة مخضرمة ولها ثقلها وتمتلك شعبية كبيرة، وهو ما جعل العمل يحقق هذا النجاح مع بداية عرضه.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب في بطولته كل من غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، ومحمد علاء، وسيمون، وأحمد سعيد عبد الغني، وإخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.