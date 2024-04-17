«التضامن» تطلق الشبكة الإقليمية للشباب لتعزيز دورهم في مواجهة تعاطي المخدرات

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشبكة الإقليمية للشباب في إطار البرنامج الإقليمي «أثر الشباب» الذي يتمّ تنفيذه في 6 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مصر والجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان»، لتعزيز دور الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من مواجهة المخاطر التي تُشكلها المخدرات وما يرتبط بها من عنف وجريمة.

أول شبكة شبابية لمكتب الأمم المتحدة

كما يمكّن البرنامج الشباب بالمشاركة في أن تصبح مجتمعاتهم أكثر أمانًا من المخدرات والعنف والجريمة، وتأتي أهمية إطلاق شبكة الشباب الإقليمية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الصعيدين الوطني والإقليمي فعلى المستوى الوطني، من خلال تنفيذ نهج يقوده الشباب لمواجهة تعاطي المخدرات والعنف والجريمة، وعلى المستوى الإقليمي، من خلال كونها أول شبكة شبابية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها تسهيل التعاون عبر الحدود، وتوحيد الاستراتيجيات عبر الدول، وتعزيز التأثير الجماعي للشباب وصوتهم في السياسات والممارسات ،ومن خلال تنفيذ نهج يركز على الشباب لمعالجة قضايا المخدرات والعنف والجريمة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكّدت نيفين القباج أنَّ اختيار الأمم المتحدة لمصر كدولة مستضيفة لإطلاق الشبكة الإقليمية للشباب بدول مصر والجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان؛ والتي أنشأها مكتب الأمم المتحدة تحت عنوان «أثر الشباب» بهدف بناء قدرات الشباب وتمكينهم من مواجهة المخاطر التي تُشكلها المخدرات وما يرتبط بها من عنف وجريمة يأتي ليحمل دلالات متنوعة لعل أبرزها أولاً التقدير الدولي للدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية لقضايا الشباب وبناء قدراتهم في مختلف القضايا، وإتاحة الفرصة لهم للعب دور محوري في حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حتى باتوا يتبوؤون مناصب رفيعة بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.

تمكين الشباب العربي من مواجهة أخطار المخدرات

وأوضحت أنَّ هذه الشبكة الإقليمية تأتي اتساقًا مع أهداف الاستراتيجية العربية لخفض الطلب علي المخدرات (2023 – 2027) والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة؛ وتتضمن محورًا كاملاً عن تمكين الشباب العربي من مواجهة أخطار المخدرات وتأسيس آلية عربية شبابية لتبادل الخبرات الناجحة فيما بينهم وتعزيز التعاون بين الشباب العربي لمواجهة مشكلة المخدرات.

وأكّدت «القباج» أنَّ إطلاق الشبكة الإقليمية للشباب يأتي أيضا كأحد المخرجات الأساسية لبرنامج أثر الشباب والذي استضافت مصر إطلاقه في مايو 2022؛ ويقوم على تنفيذه في مصر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ونفذ في إطاره العديد من الأنشطة لعل أبرزها تأهيل أكثر من 420 مدربًا ومتطوعًا كمدربين لبرامج تعزيز المهارات الحياتية والأسرية؛ إذ نفذ الشباب المتطوع أدلة الوقاية المعتمدة من برنامج أثر الشباب على 15 ألف شاب، وألف أسرة في 26 محافظة.