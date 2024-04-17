والدة الطفلة «ليا» تكشف كواليس دورها في بيت الرفاعي.. «لعب وحب وهزار»

خفيفة الطلة والحضور، ملامحها جذابة وظهورها قوي، خطفت القلوب بتلقائيتها وبرائتها وإتقانها الدور في مسلسل بيت الرفاعي، إذ جسدت دور ابنة الفنان أمير كرارة، ليلمع اسم الطفلة ليا سويدان كواحدة من أبطال دراما رمضان هذا العام، وما لا يعرفه كثيرون أنّ دور «حبيبة» لم يكن ظهورها الأول في عالم الدراما، إذ ظهرت من قبل في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، في دور ابنة الفنان كريم عبد العزيز.

الطفلة ليا سويدان ذات الـ9 أعوام، من مواليد محافظة القاهرة، واتجهت لعالم التمثيل عبر تجارب الأداء، لتصبح المرشحة الأولى لدور «حبيبة» ابنة الدكتور ياسين الرفاعي، وفق ما أوضحته والدتها مي يونس خلال حديثها لـ«الوطن»: «ليا بدأت في تقديم الإعلانات في الأول، لحد ما تم اختيارها في بيت الرفاعي لما راحت تجارب الأداء والمخرج أحمد نادر جلال اختارها».

دور «ليا» في مسلسل بيت الرفاعي

الجميع أحب «ليا» بعد ظهورها في المسلسل، إذ خطفت الأنظار برقتها وعفويتها: «بعد ما اترشحت للدور، كانت بتصور فيلم أوسكار مع الفنان أحمد صلاح حسني وهنادي مهنى، وده كان هيأخر التصوير، لكن المخرج أصر يستنى «ليا» لما تخلص تصوير، وده أداها ثقة ودفعة وفرصة كبيرة».

قدمت «ليا» كثير من الإعلانات والأدوار وكانت تشارك في أداء كل المسرحيات بالمدرسة، إضافة إلى صوتها الغنائي المميز ليحالفها الحظ بالمشاركة في دراما رمضان 2024: ««بتحب تعمل الدور بتفاصيله وبتتقمصه لدرجة أنها بتتخيل نفسها في الشخصية، وأول دور مثلته كان من ترشيح أحمد الزغبي لمسلسل أحلام سعيدة، واختارها المخرج شريف عرفة، لأنهم كانوا عايزين حد شبه يسرا وهي صغيرة»، لتشارك بعدها في مسلسل الاختيار 3.

ليا تحلم بالتمثيل مع دنيا سمير غانم

فرحت «ليا» كثيرًا بدورها في مسلسل بيت الرفاعي لأنها تحب الفنان أمير كرارة، بحسب تعبير والدها، مشيرة إلى أن كواليس المسلسل كانت كلها لعب وهزار وحب، وكان «كرارة» يتعامل مع الصغيرة وكأنها ابنته، وتحلم بالتمثيل مع كل من دنيا سمير غانم ودينا الشربيني وأكرم حسني.