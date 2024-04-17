«التضامن»: تأهيل 205 متطوعين للتدريب في البرنامج الأممي لمكافحة الإدمان

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج تنفيذ برنامج «أثر الشباب في مصر»، حيث جرى تأهيل 205 من المتطوعين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كمدربين للبرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة «الحركة بركة»، وتدريب الأخصائيين النفسيين بصندوق مكافحة الإدمان كمدربين على برنامج «فواصل» أحد البرامج الوقائية لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والعنف ومنع الجريمة بالمدارس.

تدريب 15 ألف شاب

وأكدت الوزارة في تقرير لها، اعتماد 8 متطوعين لصندوق مكافحة الإدمان كمدربين وطنيين رئيسيين للبرنامج التدريبي الإقليمي «الحركة بركة»، وتدريب 15 ألف شاب وفتاة على برنامج «الحركة بركة»، وتنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بأضرار التعاطي ضمن برنامج «الأسر القوية» حيث يستهدف بناء المهارات الأسرية وسبل وقاية الأبناء وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية وخاصة بين الأسر ذات الأوضاع الهشة والأكثر ضعفا.

تجربة مصر تجربة رائدة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ التجربة المصرية في مجال إعداد الشباب المتطوعين في مجال الوقاية من المخدرات هي إحدى التجارب الإقليمية الرائدة، إذ إنّ رابطة متطوعي الصندوق تضم نحو 33 ألف شاب متطوع يحملون راية الوقاية من المخدرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب وكافة الدوائر الشبابية والمجتمعية، كما يوجد في مصر أكثر من 640 ألف متطوع من الشباب على مستوى الجمعيات الأهلية، إضافة إلى مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية و32 ألف متطوع لدى الهلال الأحمر المصري ويقومون بالعمل حاليا على مدار الساعة سواء في غرفة العمليات أو في رفح.