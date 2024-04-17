تحذيرات من خطورة الكافيين الخام.. ملعقة واحدة تعادل 30 فنجان قهوة

يجهل الكثيرون كارثة تناول مادة الكافيين الخام كمشروب للطاقة، وبديلا عن فنجان القهوة، ما قد يشجعهم على اعتياده يوميا، إذ تعادل الملعقة الواحدة 30 فنجان قهوة، ما يعد أكثر خطورة من الإفراط في تناول القهوة والشاي.

تحذير من الكافيين الخام

وهناك فرق كبير بين شرب القهوة ومادة الكافيين الخام، إذ يحتوي فنجان القهوة على 50 ميللي جرام من الكافيين، وفقا لتصريحات الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية».

«المعلقة الواحدة من الكافيين الخام من الممكن أن يكون بها 3 جرام أو 2 جرام يعني 1500 ميللي جرام، أي ما يعادل تناول 30 فنجان قهوة في اليوم»، بحسب مصيلحي.

وعن خطورة تناول الكافيين الخام، قال مصيلحي: «هناك سُمية للكافيين، فالجرعة الزيادة من الكافيين لها تأثيرات على الجهاز العصبي، وتسبب الصداع والقلق والتوتر والعصبية، وتأثيرات كبيرة على زيادة سرعة ضربات القلب، وتسبب رعشة في العضلات، وارتفاع في ضغط الدم».

وأكمل: «الجهاز الهضمي لا يسلم من أضرار تناول الجرعات العالية من الكافيين، وهناك أمور كثيرة مرتبطة بالعصبية، مثل القولون العصبي والارتجاع والتهابات المعدة».