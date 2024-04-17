بعد مرور 13 سنة.. كيف تغيرت ملامح «آشلي» طفلة «الكبير أوي»؟

«انتي آشلي اللي مثلتي في الكبير أوي؟»، سؤال تتلقاه الفنانة روان عاطف في كل المحافل، لأن دورها في مسلسل الكبير أوي محفور في قلوب الجماهير على الرغم من مرور السنوات، حيث جسدت شخصية آشلي التي حملت الكثير من التلقائية وخفة الظل، لتصبح أيقونة للفتاة الأجنبية التي تحاول الاندماج مع المجتمع الريفي في المزاريطة، وانعكس حب الجمهور لها في تذكر ملامحها والتشبيه عليها رغم ابتعادها عن الشاشات لسنوات عديدة.

آشلي في الكبير أوي

لم تبتعد آشلي كثيرًا عن الوسط الفني، ولكن بالرغم من صغر سنها عند مشاركتها في الكبير أوي عام 2011 لم تختلف ملامحها كثيرا عن الآن، وهو ما عبرت عنه روان عاطف في حديثها لـ«الوطن» بعد تلقيها الكثير من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها «لسه الناس بتسألني أنتِ آشلي اللي في الكبير أوي، اللي كنتِ أخت توماس، لأن ملامحي كانت صغيرة وكنت أدرس في الإعدادية، بس لسة زي ما أنا».

الأعمال الفنية لروان عاطف

وعبرت روان عاطف عن عدم ابتعادها عن الشاشة، إذ إنها مثلت في العديد من الأدوار منها مسلسل «خاص جدًا» مع النجمة يسرا، ومسلسل «عزمي وأشجان» مع الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وشيخ العرب همام مع الفنان يحيى الفخراني، والكثير من الأعمال الفنية الأخرى «قلة الأعمال بسبب الدراسة لأني كنت في كلية الطب، فلم أستطع التنسيق بين التمثيل والدراسة».

معلومات عن الفنانة روان عاطف

ونقدم لكم معلومات عن الفنانة روان عاطف، التي مثلت دور «آشلي» في مسلسل الكبير أوي، بحسب حديثها: