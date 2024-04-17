تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. ماذا يحدث في العالم حتى آخر أبريل؟

قبل أيام حذرت رحاب منيعم، خبيرة الفلك والأبراج، من حدوث أمطار وفيضانات ستضرب العالم، ولم يمر ساعات إلا وتحققت توقعاتها، إذ شهدت بعض دول الخليج فيضانات وسيول، ومن بينها دبي، واضطرت السلطات إلى إغلاق بعض المصالح بعد أنّ أغرقتها المياه، وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن الإمارات تشهد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الساعات الماضية.

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة

وأكدت «منيعم»، في حديثها لـ«الوطن»، أنّ ما يحدث في العالم من أحداث توقعته في ديسمبر الماضي، محذرة من وقوع كارثة جديدة يوم 21 أبريل الجاري: «هيحصل اقتران بين المشتري وأورانوس يوم 21 أبريل، وده هيزيد من نشاط الزلازل والانهيارات الأرضية في العالم، وممكن يحصل موجات تسونامي ينتج عنها هدم منازل أو سقوط مبان لأسباب أخرى».

ماذا يحدث يوم 28 أبريل؟

وتوقعت خبيرة الفلك والأبراج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حدوث ظاهرة جوية تضرب العالم في 28 أبريل، قائلة: «في اقتران تاني هيكون في 28 أبريل بين المريخ ونبتون وده بيحصل كل سنتين، في الفترة دي وارد جدًا يزيد نشاط العواصف الرعدية بسبب اقتران المشتري وأورانوس ويزيد البرق وده مش مرتبط بالأمطار بس ممكن من غير مطر أو مصاحب لظواهر جوية تانية، السما يبقى فيها ومضات زي البرق وده بسبب زيادة نشاط المجال الكهرومغناطيسي وده لآخر أبريل».