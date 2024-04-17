تفاصيل حالة الجو اليوم.. «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، مع نشاط كبير في سرعات الرياح الشمالية الغربية، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك رياحا ساخنة قادمة من المناطق الصحراوية الغربية والشرقية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط كبير للرياح في حالة الجو اليوم، وتستمر حتى غدا الخميس، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، تزامنا مع منخفض جوي في الصحراء الغربية وكتل هوائية جنوبية غربية ساخنة.

موعد تحسن حالة الجو

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّ اليوم وغدا ذروة الموجة الحارة خاصة على القاهرة ومحافظات شمال البلاد وحتى مصر الوسطي، حيث يبدأ التحسن التدريجي في درجات الحرارة مساء الغد حتى الأسبوع المقبل، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بين 29 و31 درجة.

تحذيرات مستمرة لمحافظات جنوب البلاد

وتابعت غانم، أنّ محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تعاني من تأثير الكتل الهوائية الشديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتراوح بين 37 حتى 38 على تلك المحافظات.