«مكافحة الإدمان»: حملات التوعية ترفع مستوى وعي الشباب بنسبة 500%

قال الدكتور مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّه على مدار السنوات العشر الماضية كان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه الصندوق سلط الضوء على أضرار الإدمان ومساعدة المتعافين لاستكمال رحلة العلاج.

إطلاق حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وأضاف «وهبة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «dmc» «عملنا في الصندوق على العديد من المحاور لمعالجة مشكلات تعاطي المخدرات، وأبرزها المحور الوقائي عن طريق إطلاق حملة إعلامية على مدار السنوات السبع الماضية بعنوان «المخدرات هتجرك للنهاية ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات».

وأشار إلى أن الحملة حققت نجاحا كبيرا بين الفئات المختلفة خاصةً الشباب، وساهمت في زيادة أعداد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، بنسبة 500% أي 5 أضعاف لأن الحملة استهدفت رفع الوعي بخطورة التعاطي والإدمان.