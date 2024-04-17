يوم توظيفي مفتوح لجميع المؤهلات.. اعرف فرص العمل المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن يوم توظيفي مفتوح لعدد من فرص العمل.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات التجارية.

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: بمركز شباب حلمية الزيتون يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.

وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

1. مدير فرع.

2. مدير قسم الأغذية الطازجة.

3. مدير قسم الأغذية الجافة.

4. موظف FMC.

5. مشرف كاشير.

6. كاشير.

7. مشرف دليفري.

8. محضر طلبات.

9. منسق ممرات.

10. منسق مجمدات.

11. بائع عطارة.

12. بائع خضار وفاكهة.

13. مشرف بقالة.

14. بائع بقالة.

15. مشرف لحوم.

16. بائع لحوم (أفرنجي).

17. سائق فيسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا أو موتوسيكل).

18. سائق رخصة مهنية (ثانية-ثالثة).

19. موظف أمن.

20. موظف نظافة.

أماكن العمل

القاهرة (مصر الجديدة - قباء -النزهة - الزيتون - عين شمس- حدائق القبة - منشية البكري - ولي العهد - مؤسسة الزكاة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الفسطاط - المعادي - زهراء المعادي).

متطلبات الوظيفة

جميع المؤهلات الدراسية (عالي - متوسط - دون مؤهل),

خبرة ودون خبرة.

الحقوق والمميزات

تأمين طبي عائلي.

فرص ترقية للمتميزين.

دورات تدريبية.

كيفية التقديم

على الراغبين في التقديم وحضور اليوم التوظيفي ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد https://forms.office.com/r/CcaXbC89Rc

العنوان: بمركز شباب حلمية الزيتون يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.