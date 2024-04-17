غرفة السياحة: انخفاض أسعار عمرة شوال بنحو 25 ألف جنيه مقارنة برمضان

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أسعار عمرة شوال شهدت تراجعا يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه عما كانت عليه خلال شهر رمضان الماضي.

لافتا إلى أن أسعار عمرة شوال بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعان تبدأ من 28 ألف جنيه، فيما كانت أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان الكريم تبدأ من 50 ألف جنيه.

نسب الإقبال على السفر للعمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر شوال جيدة بالقياس بأعداد شركات السياحة التي قامت بتنظيم رحلات العمرة خلال هذا الشهر، موضحا أن غالبية شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة منذ بداية الموسم تنهي رحلاتها ببرامج عمرة شهر رمضان ولا تنظم رحلات خلال شوال.

انتهاء موسم العمرة 23 مايو

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن موسم العمرة الحالي والذي سينتهي يوم 23 مايو المقبل كان جيدا للغاية، موضحا أن أعداد المواطنين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية سواء بتأشيرات زيارة تجارية أو سياحية أو بتأشيرات عمرة كان أعلى من العام الماضي.