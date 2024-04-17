قطع المياه عن قريتين في بني سويف لمدة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد، البرج بمركز ناصر، وذلك غدًا الخميس 18 أبريل 2024 لمدة 12 ساعة.

مواعيد قطع مياه الشرب عن قريتين في مركز ناصر

وقررت الشركة أن تكون مواعيد قطع المياه من الساعة 12 ظهر غدًا الخميس وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم، وذلك لاستكمال أعمال مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر.

اعتذار شركة المياه عن قطع الخدمة

وتقدمت شركة المياه في بني سويف باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن «125» أو رقم الواتساب «01211175827» حال وجود شكوى في هذا الشأن.