سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-4-2024، استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ترصد «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024، نحو 48.48 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.